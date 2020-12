Toto Wolff is blij voor zijn 'supersub' George Russell

Tijdens de kwalificatie waren alle ogen gericht op George Russell, die als invaller mocht plaatsnemen in de zwarte 'silberpfeile' van Lewis Hamilton. Na een sterke vrijdag, leek een stunt in de maak op de zaterdag, maar Valtteri Bottas, de vaste coureur bij Mercedes, stak er een stokje voor en was met 26 duizendsten verschil de snelste van de twee. Toch mag de 'supersub' voor het eerst in zijn Formule 1-carrière vanaf de eerste startrij beginnen. Toto Wolff, de teambaas bij de Duitse succesformatie, kon tevreden terugkijken naar de verrichtingen van zijn pupil.



De eerste twee startplaatsen zijn voor Mercedes vaak een zekerheidje. Maar vooraf aan deze Grand Prix was dat absoluut niet vanzelfsprekend. Van Mercedes-junior Russell kon niet direct verwacht worden om gelijk op hetzelfde niveau te presteren als zijn 35-jarige Britse collega. Ondanks de ongewone omstandigheden, kon de Duitse renstal de concurrentie achter zich houden. Russell zorgde samen met zijn Finse teamgenoot voor een dubbelslag in de kwalificatie.

Dit uitslag stemde Wolff zeer tevreden. ''Het is een goed resultaat voor het team, 1 en 2. De voorste startrij''. Door het korte baantje in Sakhir was dit niet op voorhand te voorspellen. "Het rondje duurt minder dan een minuut en dat zou sowieso zorgen voor minieme verschillen, met tienden tussen de eerste en derde plaats, en misschien zelfs minder dan een tiende." De teambaas kreeg naderhand gelijk. Het gat tussen polesitter Bottas en de als derde startende Max Verstappen was maar 56 duizendsten.



De geboren Wener kreeg dit weekend te maken met een onverwachte situatie. Zijn 'superster' moest deze Grand Prix verstek laten gaan door een positieve coronatest. Wolff moest haastig op zoek naar een geschikte vervanger en onderhandelde met Williams om zijn pupil te kunnen 'lenen'. En zo geschiedde.

Vooraf probeerde de succesvolle teambaas de 22-jarige coureur invaller gerust te stellen. "We hadden een goed gesprek tijdens de lunch." Wolff zat samen met strateeg James Vowles en Russell aan tafel. "We probeerden de druk bij hem weg te nemen en ik vertelde hem dat vierde ook goed genoeg is. En achter een McLaren of Ferrari op plaats vijf is nog steeds prima." Uiteindelijk werd de oud F2-kampioen tweede achter zijn meer ervaren teamgenoot. "Hij heeft het heel erg goed gedaan, kijkend naar de omstandigheden. Ik ben blij voor hem."

De afgelopen jaren zat Lewis Hamilton steenvast in de Mercedes. Met de komst van Russell werd de dynamiek binnen de garage gelijk anders volgens de Oostenrijker. "Het zijn echt verschillende karakters. Lewis zit er al heel lang bij, heeft veel ervaring, terwijl George veel spraakzamer is. Hij is erg serieus. Het zou zo een zakenman kunnen zijn."

Natuurlijk werd er ook gevraagd naar de situatie rondom de zevenvoudig wereldkampioen. "We sms-en veel en krijgen veel steun van hem. Ik heb niet gevraagd hoe hij zich voelt. Er is zeker een kans dat hij straks weer negatief test", hint Wolff op een snelle rentree van de succesvolste coureur aller tijden.