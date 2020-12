Russell na P2: "Als je me dit vorige week had verteld, had ik ervoor getekend"

George Russell heeft de W11 die eigenlijk van Lewis Hamilton is naar de eerste startrij gereden. Waar de jonge Brit vorige week nog voor Williams reed, start hij morgen de race met niemand voor zich. Dat heeft hij al een lange tijd niet gehad, zo vertelt Russell. Dit vertelde hij bij Paul Di Resta na de sessie.

"Het was een ongelofelijk intense sessie", zo vertelt George Russell. "Er is zoveel om te leren en om deze auto snel te besturen. Het stoeltje en alles voelde alien-achtig aan het begin", zo vertelt Russell verder. Ook zegt hij dat het een hele andere manier van rijden is, waar hij nog flink aan moest wennen. "Het is gewoon een compleet andere manier van rijden, en ik moest alles ontleren wat ik bij Williams heb geleerd, en juist alles leren hoe ik deze auto snel bestuur. Ik heb in de derde vrije training een aantal dingen geprobeerd, maar dat werkte niet. Ik ben dus heel erg blij dat het allemaal samen is gekomen - alles tijdens het laatste rondje eigenlijk", aldus de Formule 2-kampioen van 2018.

"Uiteindelijk ben ik verslagen met 26 milliseconden, dat is wel jammer. Echter, als je me vorige week had verteld dat ik de week erna tweede was gekwalificeerd dan had ik ervoor getekend!", zo vertelt Russell grappend. "Ik ben erg blij, laten we maar kijken wat we morgen kunnen doen", zo concludeert Russell bij Di Resta.