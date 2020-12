Haas huurt topontwerper Simone Resta van Ferrari

Ferrari-ontwerper Simone Resta verlaat het team om zich bij Haas aan te sluiten. De Italiaan keerde eind 2019 terug naar Ferrari van Alfa Romeo. Hij verhuist als gevolg van veranderingen die de Formule 1 volgend seizoen introduceert, zoals de budgetlimiet voor F1-teams.

De rol van Resta bij Ferrari zal worden vervuld door hoofd prestatieontwikkeling Enrico Cardile, een van de posities die tijdens een zomerherstructurering in het leven is geroepen.

Teams zullen in 2021 werken met een maximumbudget van 145 miljoen dollar, wat in 2022 zal worden verlaagd naar 140 en vanaf 2023 naar 135 miljoen dollar per seizoen. Het betekent dat topteams zoals Ferrari budgetten voor volgend jaar minstens moeten halveren, wat al lang zorgen baart over het aantal ontslagen dat mogelijk met zich meebrengt.

Ferrari B-team

Resta blijft onder contract bij Ferrari onder de regeling, maar zijn salaris wordt betaald door Haas, in een regeling die het Italiaanse team vergelijkt met het huren van een voetballer van de ene club naar de andere. Het plan is dat een aantal andere medewerkers Resta volgen van Ferrari naar Haas.

Ferrari ziet de overeenkomst als een verlengstuk van hun technische samenwerking met Haas, die ziet dat het in de VS gevestigde team zoveel onderdelen van Ferrari koopt als volgens de regels is toegestaan.

Haas-teambaas Gunther Steiner zei dat de rol die Resta zou vervullen nog niet volledig was gedefinieerd. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei: "Met de introductie van nieuwe regelgeving zullen we allemaal voor nieuwe uitdagingen komen te staan ​​die we pragmatisme en een open blik moeten aanpakken. Wij zijn van mening dat onze langdurige relatie met Haas, die teruggaat tot het moment dat het voor het eerst in de Formule 1 kwam, de basis zou moeten zijn voor beide partijen om te profiteren van mogelijke samenwerking, in overeenstemming met wat is gedefinieerd in de FIA-voorschriften."

"We bedanken Simone voor zijn inspanningen tot nu toe. Hij zal een belangrijke rol spelen binnen een team dat zijn langdurige toewijding aan de Formule 1 heeft bevestigd. Het heeft zojuist de toch al zeer nauwe relatie met de Scuderia versterkt door Mick Schumacher te contracteren."