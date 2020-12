Bottas praat voor eigen parochie: "Mijn race pace is veel beter dan die van Lewis"

Valtteri Bottas heeft dit weekend een nieuwe teamgenoot waardoor zich een nieuwe situatie voordoet. Met de afwezigheid van Lewis Hamilton heeft hij een goede kans om de Grand Prix van Sakhir te winnen, maar tot nu toe weet George Russell hem achter zich te houden.

Toch is Bottas zelf niet ontevreden over zijn optreden op vrijdag. Daarnaast geeft hij aan tevreden te zijn met zijn seizoen in het algemeen. In gesprek met Motorsport-Total zegt de Fin: "Ik heb een stap vooruit gezet vergeleken met Lewis. Gemiddeld was mijn racetempo veel beter dan dat van Lewis in de race."

Hij vervolgt: "Er waren een paar vreemde races, deze zijn moeilijk te vergelijken. Maar in de normale races was het gat tussen ons klein, als er al een gat was. Ik ben blij dat we eindelijk vooruitgang hebben geboekt, vooral met mijn rijstijl. "

Wat Bottas precies heeft gedaan om te verbeteren zegt hij niet.