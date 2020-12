McLaren wil niet meewerken aan Young Driver Test van Sainz met Ferrari

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat zijn coureur Carlos Sainz niet mag testen voor Ferrari tijdens de Young Drivers-test na het seizoen in Abu Dhabu. Sainz zei gisteren dat zijn contract hem toestaat om op 15 december, twee dagen na de seizoensfinale in Abu Dhabi, bij Ferrari te gaan testen.

Hoewel die dag is aangemerkt als een test voor jonge coureurs, heeft Renault toestemming gekregen om Fernando Alonso te laten testen. De 39-jarige tweevoudig wereldkampioen is qua starts de derde meest ervaren F1-coureur aller tijden, met 311 races.

Sainz rijdt dit weekend zijn 117e race en zei gisteren dat hij ook aan de test zou mogen deelnemen. De McLaren-coureur zei dat hij wil proberen om ook te kunnen testen. Zijn huidige teambaas Andreas Seidl zei echter dat de regels duidelijk zijn dat alleen jonge coureurs mogen deelnemen aan de test.

"Allereerst spreken we nooit in het openbaar over de details van onze contracten met onze coureurs", zei hij. "De regels zijn duidelijk, dus ik zie geen enkele manier waarop Carlos de Ferrari gaat testen."

McLaren had de test kunnen gebruiken om aankomende coureur voor 2021 Daniel Ricciardo zijn eerste test in hun auto te geven. Het team besloot echter niet deel te nemen aan de test nadat eerder was besloten dat deze beperkt zou blijven tot alleen jonge coureurs. Seidl zei dat het nu te laat is om dat besluit terug te draaien.

"Voor ons is het duidelijk dat we op basis van de bestaande regelgeving daar niet kunnen rijden met een actieve Formule 1-coureur. Daarom hebben we, samen met alle andere teams, al in april besloten om niet aan deze test deel te nemen. En op dit moment denk ik dat het nog steeds geldt. Volgens ons is er geen plan om deze test uit te voeren."