Max Verstappen: "De afstelling is nog niet optimaal"

Vandaag begon de tweede Grand Prix in Bahrein, de Grand Prix van Sakhir. Op het circuit in de zandbak werd op een andere configuratie gereden ten opzichte van vorige week. Dit resulteert in rondetijden van onder de minuut en hoewel Mercedes een nieuwe coureur in de wagen heeft doordat Lewis Hamilton met corona besmet is, was het zijn vervanger die de snelste coureur was tijdens de twee vrije trainingen.

Max Verstappen was twee keer de tweede snelste, vlak achter Russell. Vooraf had Red Bull verwacht dat het een moeilijk weekend zou worden, de vraag is hoe het zal verlopen. De Red Bull-coureur was vooral verbaasd over de Renault's die hij op de rechte stukken qua snelheid niet kon volgen en dus niet inhalen.

Na afloop zei Verstappen: "Het was behoorlijk lastig. Ik denk dat we qua balans nog niet de optimale afstelling hebben gevonden. Vooral op de kwalificatie simulaties missen we nog wat. De lange runs zijn niet slecht, maar zelfs die kunnen beter."

"We hebben vooral problemen met onderstuur, overstuur en tractie. We hebben genoeg om naar te kijken vanavond. Door het korte circuit staat de radio vrijwel de hele tijd open. De tweede sector is bijna blind rijden, dat is gevaarlijk en je moet ook nog eens je banden koelen. Ik probeer de andere coureurs te volgen, achter sommige langzamere auto's is dat makkelijk maar als je binnen 3 tienden komt wordt het moeilijker."