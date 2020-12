Wolff meent dat Hamilton er niet goed aan toe is

Lewis Hamilton mist de Grand Prix van Sakhir. De Brit gaf vorige week een positieve coronatest terug, en moet volgens de huidige reglementen tien dagen in quarantaine. George Russell is de coureur die zijn plaats inneemt op het Bahrein International Circuit.

Naast het teruggeven van een positieve test, liet Lewis Hamilton laten weten dat hij ook "milde symptomen" had. "Hij is er niet goed aan toe", zo laat Toto Wolff weten. "Covid-19 is niet iets wat je niet serieus moet nemen, maar gelukkig verkeert hij in goede handen, en is dan ook veilig", zo laat Wolff weten.

"Het zijn vooral die eerste paar dagen van Covid die wat minder fijn zijn", zo vertelt Wolff verder. "Combineer een coureur met symptomen en het feit dat hij uit zijn racewagen is... Je kan je voorstellen dat die veel liever hier in de garage is", zo concludeert Wolff.

Het is het eerste weekend dat Lewis Hamilton ooit heeft moeten missen. Sinds de Grand Prix van Australië in 2007 heeft Lewis Hamilton altijd deelgenomen. Ook is het nog niet zeker of de Brit volgend weekend wel mee mag doen. Sinds het terugkeren van zijn positieve coronatest moest hij tien dagen in quarantaine, dat is dus tot aanstaande donderdag. Hij zou dan in principe naar Abu Dhabi kunnen vliegen. Echter, lokale reglementen dicteren dat mensen die het land inkomen daar nog 48 uur in isolatie moeten zitten. Het is dus nog niet bekend of Hamilton volgend weekend racet.