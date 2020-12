"Lewis Hamilton is een fraudeur" - fans reageren op George Russell op P1 in VT1

George Russell valt dit weekend in voor Lewis Hamilton, die momenteel tien dagen in quarantaine zit. De Brit gaf een positieve coronatest terug, en moet dit weekend dus uitzitten. Zijn auto, echter, is in de goede handen; George Russell sloot de eerste vrije training van de Grand Prix van Sakhir als snelste af. Formule 1-fans zijn daar niet verbaasd over.

fix, the 6 titles won by Hamilton is a car factor not a skill — Imback (@Imbackno) December 4, 2020

Zo zegt bijvoorbeeld iemand dat het altijd al aan zijn auto heeft gelegen, in plaats van aan de skills van Hamilton zelf. Een andere fan wil zelfs zo ver gaan dat Hamilton maar één tegenstander was, en dat was Rosberg. We zien nu hoe dominant het platform van Mercedes is, en hoe slecht Bottas wel niet presteert.

Hamilton had one real adversary, Rosberg, and he got beat by him on a regular basis, now we know just how dominant the platform really is, and how bad Bottas is — beaky (@beaky777) December 4, 2020

Echter, Toto Wolff was de eerste die dit tegensprak met nieuws dat Bottas tijdens VT1 al snel schade opliep, en daardoor met minder downforce kon rondrijden gedurende de rest van de training. Tijdens de tweede vrije training kunnen we er achter komen of George zijn snelheid een one-off was.