Max Verstappen: "Hamilton heeft gewoon pech dat hij corona heeft"

Eerder deze week werd bekend dat Lewis Hamilton dit weekend niet zal racen vanwege een positieve coronatest. Max Verstappen denkt dat Lewis Hamilton niet veel kan doen aan zijn besmetting met corona. De coureur van Red Bull Racing schrijft de afwezigheid van de huidige wereldkampioen toe aan pech.

Tijdens het persmoment met de Nederlandse media zegt Verstappen: "Het maakt mij niet uit dat er een andere coureur in de Mercedes zit."

Voor de Limburger is het vooral belangrijk dat Hamilton in de nabije toekomst weer gezond kan worden. "Het belangrijkste is dat Lewis zich goed voelt en geen symptomen heeft. Ik denk dat het pure pech is. Jonathan Wheatley is positief getest in ons team en ik denk dat hij één van de personen was die het veiligst omgaan met alle protocollen. Het toont opnieuw aan dat het gewoon erg ongelukkig is, dat je het zomaar kunt krijgen. Pech."