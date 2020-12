Ralf Schumacher: "Hoe goed is Mercedes zonder Hamilton?"

Bahrein zal dit weekend laten zien of Lewis Hamilton 'elke cent waard' is voor Mercedes. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die sprak nadat Mercedes had besloten om de door corona getroffen zevenvoudig wereldkampioen te vervangen door 22-jarige Mercedes-junior George Russell.

Tegenover Sky Duitsland zei Schumacher: "George kent de auto al als testrijder voor Mercedes. Hij heeft ervaring en kennis van het circuit en de banden van dit jaar, en hij is een coureur die wordt gecoacht door Toto Wolff. Russell is verreweg een van de meest getalenteerde jonge coureurs die er zijn. Hij heeft de auto niet om het te laten zien, maar je kunt het zien aan de kwalificatieresultaten."

Schumacher zegt dat Mercedes onschatbare informatie over de toekomst zal krijgen van de race van dit weekend - met name in een tijd waarin Hamilton tot nu toe heeft geweigerd om een ​​nieuw contract na 2020 te ondertekenen.

"Hoe goed is een Mercedes als er geen Hamilton in zit?" Vroeg Schumacher zich af. "Ik hoop dat we zullen zien dat Lewis elke cent waard is."

Zorgen bij Bottas

De promotie van Russell zet ook Valtteri Bottas onder druk, want als de Fin dit weekend wordt geëvenaard of zelfs verslagen, zal dat een overtuigende reden zijn voor Mercedes om van coureur te wisselen voor 2022.

De voormalige F1-ingenieur Ossi Oikarinen zei echter tegen MTV dat Bottas zich geen zorgen hoeft te maken. "Valtteri racet het hele seizoen tegen de beste F1-coureurs ter wereld, dus dit is nauwelijks een probleem voor hem. Tot dusver heeft Russell met gemak zijn teamgenoot Nicholas Latifi verslagen, maar nu heeft hij een compleet nieuw soort meetlat. Het is een goede kans om te zien of Russell zo'n stoel waard is. Maar vóór die tijd moet er nog veel gebeuren."