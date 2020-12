Norris vindt Young Driver Test onbegrijpelijk: "Alonso is twee keer zo oud dan ik"

Fernando Alonso keert volgend jaar terug naar de Formule 1, waar hij zal rijden voor Alpine, het team dat momenteel onder de naam Renault in de F1 actief is. In de aanloop naar het volgende seizoen zal Alonso deelnemen aan de laatste test van dit jaar. Die test is bedoeld voor jonge coureurs, aangezien het ook de naam 'Young Driver Test' draagt.

Renault en Alonso hadden om dispensatie gevraagd, nadat meerdere teams tegen het idee waren om de tweevoudig wereldkampioen F1 te laten testen tussen de jonge coureurs die de kilometers echt nodig hebben. Uiteindelijk heeft de FIA nu toestemming verleend.

Aanpassen regels voor Alonso

Alan Baldwin, correspondent van Reuters, vroeg Lando Norris om zijn mening. "Hij is zo ongeveer twee keer zo oud, dus dat moet me extreem jong maken. Het is vrij duidelijk dat Fernando geen jonge coureur is. Het is niet alsof hij maar één of twee races heeft gereden en hij heeft dit jaar al talloze tests gedaan in oude Formule 1-auto's."

Dat brengt Norris op het punt dat hij niet begrijpt waarom de FIA ​​de regels puur voor Alonso heeft veranderd. Hij voegt eraan toe: "Dus ik snap het niet. Ik snap niet waarom ze de regels speciaal voor hem hebben gewijzigd. Ik vind het nogal dom en het zou niet moeten mogen."