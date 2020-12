Max Verstappen over Drive to Survive: "Ze zijn op zoek naar sensatie"

De Formule 1-coureurs zitten aan het slot van het seizoen, waarin alleen de kampioen bekend is. Er zijn nog veel posities te verdelen, zoals de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs en veel plekken in de ranglijst van het 2020-seizoen voor de coureurs. Tussen de wedstrijden door en daarna hebben de coureurs tijd om te relaxen en daar sprak Max Verstappen over in een nieuwe video van het radio-dj Edwin Evers tijdens de G-Star-show.

De Nederlander begint over zijn huidige Netflix-serie: "Ik kijk nu naar Bad Blood, het is goed. Zodra ik begin, is het binnen een paar dagen klaar. Ik begon bijvoorbeeld een beetje laat met Game of Thrones, maar ik keek het uit binnen twee weken. In januari en februari train je gewoon en als je thuis komt, ben je moe en ga je rustig zitten ”, aldus Verstappen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer sportdocumentaires, waarin sport of sportteams worden begeleid. “Ik heb The Last Dance gezien. Ik vond deze leuk. Ik vind het gewoon moeilijk om me in te leven als je er niet bij betrokken bent. Natuurlijk kun je een serie zo mooi maken als je zelf wilt.”

Geen realiteit

De Nederlandse coureur zei dat hij geen fan is van de Formule 1-serie van Netflix, ‘Drive to Survive’. “Ja, deze vind ik niet leuk. Er zijn veel ‘vervalsingen’. Ik ken de gesprekken die ik had met mijn engineers en er zijn bepaalde dingen in deze serie die ik in Australië of Oostenrijk heb gezegd, die in een andere Grand Prix zijn gebruikt om het een beetje spannender te maken. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Dit is alleen op zoek naar sensatie.”