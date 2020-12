Ferrari besloot dat Mick Schumacher bij Haas ging rijden

Ferrari koos volgens de Amerikaanse teambaas Gunther Steiner welke van de drie academy-coureurs in 2021 voor Haas zou racen. Haas heeft woensdag eindelijk aangekondigd dat Mick Schumacher volgend jaar zijn F1-debuut zal maken.

"Het trekt natuurlijk veel wereldwijde aandacht, dus daar moeten we goed mee omgaan", aldus Steiner. Maar Steiner zei dat het nooit een uitgemaakte zaak was dat Schumacher, en niet Callum Ilott of Robert Shwartzman, de stoel zou krijgen. Hij zei dat zodra Gene Haas openstond voor het contracteren van twee rookies, Steiner coureurs uit de F2 wilde hebben."

"Als resultaat van onze samenwerking met Ferrari heb ik natuurlijk met Mattia Binotto gesproken. Ik vroeg wat hij van plan was met zijn junioren en of we er één konden krijgen, over namen werd op dat moment nog niet gesproken."

Steiner zei dat hij zich aangetrokken voelt door de samenwerking tussen coureurs en Ferrari: "We laten ook zien dat we de moed hebben om iets te proberen. Maar de jongens die uit de Formule 2 komen, zijn beter voorbereid dan tien jaar geleden. Ik heb nog niet veel tijd met Mick doorgebracht vanwege de coronabeperkingen, maar hij is een zeer beleefde en volwassen jonge man die vooral erg snel is."

Steiner zei dat teameigenaar Gene Haas zich aanvankelijk zorgen maakte over plan dat er twee rookies zouden gaan rijden, maar uiteindelijk met Steiner was overeengekomen dat het team een ​​'strategie op langere termijn' moest volgen.

"Nadat de Concorde-overeenkomst was getekend en het duidelijk was dat we zouden doorgaan, hebben we nagedacht over hoe we terug konden naar onze oude vorm vanaf 2018. Soms moet je een stap terug doen om twee vooruit te gaan."