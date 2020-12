McLaren-binnenpretje: Carlos Sainz bespot Norris en het team!

Lando Norris feliciteerde George Russell op twitter met de woorden dat hij de perfecte man voor de klus was. Ook dolde Norris dat hij nu degene is die mag gaan verdedigen ten opzichte van George. Carlos Sainz, echter, vroeg zich af of Lando wel mag verdedigen wanneer hij de blauwe vlaggen gewezen krijgt wanneer George hem een ronde inhaalt.

I didn’t think we were allowed to defend when we are blue falgged? 😅😂