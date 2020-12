Hamilton niet bang na ongeluk Grosjean: "Ik ken de gevaren"

Elke keer als een Formule 1-coureur in de auto stapt, is er een bepaald gevaar wat hij neemt. Romain Grosjean heeft dat feit op de harde manier mee moeten maken; bij de exit van bocht 3 op het Bahrain International Circuit verloor hij de controle over zijn VF-20 en reed met ruim 200km/h de vangrail in.

Lewis Hamilton werd na de race gevraagd of dit zijn optiek omtrent angst verandert. De Brit gaf aan dat dit totaal niet het geval is. Zo werd er aan hem gevraagd of het (vooral op zijn leeftijd) nog wel de moeite waard is. "Ik zou liegen als ik daar op nee zou antwoorden", aldus een resolute Hamilton. "Je moet de sport respecteren en de gevaren daarvan kennen. Naarmate je ouder wordt komt die gedachte steeds vaker in je op."

Hoe erg de crash van Grosjean wel niet geweest mag zijn, het zal vast en zeker een geruststellend gevoel voor de andere coureurs hebben opgeleverd. De crash toonde immers aan dat hoe gruwelijk een impact ook kan zijn, de veiligheid van de coureur kan goed gewaarborgd worden. "We zagen een groot ongeluk en de veiligheidsmaatregelen laten zien hoever we dat betreft al gekomen zijn", aldus Hamilton. "Echter, er moet nog meer gedaan worden maar daar werken we aan. Ik ben niet bang om in de auto te stappen om te doen wat wij het beste doen", zo concludeert Hamilton.