Albon na tweede podium: "Absoluut een stap vooruit"

Alexander Albon heeft goede zaken gedaan om zijn eventuele vervolg bij het Red Bull Racing-team veilig te stellen. Voor de tweede keer dit seizoen belandde de Britse Thai op het podium. Echter, dit gebeurde niet geheel zonder geluk; op pure snelheid kon Albon niet aan Perez voorbij, maar Perez viel uit met motorpech.

Albon geeft zelf dan ook toe dat er enigszins geluk aan te pas is gekomen. "Natuurlijk is er een beetje geluk bij komen kijken", zo geeft hij toe. "Perez had een erg goede race. Als je kijkt naar hoe onze vrijdag is geweest is dit een ontzettend goed resultaat, dus ik vind dat onze monteurs het erg goed hebben gedaan", zo vertelt Albon verder. "Een dubbel podium is een goed resultaat voor het team."

Paul Di Resta vroeg vervolgens wat er nu op de planning staat. Tijd om te resetten misschien, en is dit een confidence-boost? "Zeker!", zo antwoordt Albon resoluut. "De laatste paar races zagen we duidelijk dat we steeds beter werden, dus ook dit weekend is weer een stap voorwaarts. Nu gaan we gewoon drie dagen maar per dag kijken wat we gaan doen, misschien een beetje golf spelen of zo - maar dat is helemaal prima!", zo vertelt Albon grijnzend.

Albon scoort met een derde plek 15 punten, wat hem momenteel op een gedeelde achtste plek in het klassement zet - één punt achter Lando Norris op de zevende plek. Waar kan Alexander Albon het seizoen afsluiten?