Hamilton wint GP Bahrein op dominante wijze, Verstappen en Albon op het podium

Dit is het verslag van de Grand Prix van Bahrein. Lewis Hamilton startte vanaf pole, met Valtteri Bottas naast hem. Beide Red Bulls startte vanaf de tweede startrij.

De start - vlammen bij de start!

Bottas kent een slechte start, en valt terug naar de zesde plek. De meeste auto's kwamen vrij ongedeerd door de eerste paar bochten, maar Romain Grosjean vloog de baan af. Een grote explosie was het gevolg. Laten we hopen dat de Fransman in orde is!

Update: de Fransman is te zien achterin de medische auto. Grosjean is gelukkig ongedeerd!

Vanzelfsprekend is er inmiddels een rode vlag situatie. Het chassis van de VF-20 van Grosjean zit vast tussen de vangrail. De bolide is compleet in tweeën gebroken, en het zal nog wel even duren voordat de race mag worden herstart.

Update - uitstel herstart minstens 45 minuten

Race control heeft aangegeven dat het minstens 45 minuten zal duren voordat de sessie zal worden herstart. De teams krijgen tien minuten van te voren een heads-up wanneer dat precies zal zijn.

Het is onlangs bekend gemaakt dat Romain Grosjean brandwonden heeft aan zijn handen en enkels. Naar verluid heeft de Fransman ook (een) gebroken rib(ben). Hij is momenteel onderweg naar het ziekenhuis met de medische helikopter.

Herstart race om 16:35

Race control heeft inmiddels aangegeven dat vijf over half 5 Nederlandse tijd de Grand Prix van Bahrein wordt herstart. Vermoedelijk gebeurt dit middels een staande start.

Tweede start - Lance Stroll ondersteboven!

Bij de tweede start is het dit keer Lance Stroll die in de problemen is gekomen. De Canadees raakt wederom Daniil Kvyat en de RP20 kiepert ondersteboven. Een safety car is het gevolg van deze crash.

We mogen weer racen!

Na de safety car-herstart was het voor het eerst dat de coureurs volg as over start-finish konden. Hamilton voert het veld aan, met Verstappen, Perez en Albon daar achter.

Sebastian Vettel heeft aangegeven dat zijn auto onbestuurbaar is; al eerder zagen we dat hij herhaaldelijk zijn wielen aan het blokkeren was bij het aanremmen. Ook heeft Daniil Kvyat een tijdstraf van tien seconden gekregen vanwege het eerdere incident met Lance Stroll.

Pitstop Hamilton

De voormalig leider van de wedstrijd dook tijdens ronde 19 de pits in voor een nieuw setje medium-banden. De Brit bindt zich daarmee aan een twee-stopper. Een ronde later duikt ook de Nederlander de pits in. Verstappen, echter, duikt naar de harde band en hoeft daarom niet nog een keer te stoppen. De Nederlander zegt vervolgens: "We hebben niks te verliezen hier, dus laten we er vol voor gaan! "Begrepen", antwoordt het team.

Halverwege de raceafstand is het nog steeds Lewis Hamilton die aan kop rijdt. Echter, de Brit moet nog een keer stoppen om aan het banden-reglement te voldoen. Max Verstappen, aan de andere kant, kan de race uitrijden. Zal Lewis Hamilton met een twee-stopper uiteindelijk de Nederlander weer kunnen inhalen?

Pitstop Max Verstappen - nieuw setje harde banden

De Nederlander hoefde in principe niet meer te stoppen, maar besloot om tijdens ronde 35 alsnog de pits in te duiken voor een nieuw setje harde banden. Ook Alexander Albon volgde voor nieuwe banden.

Derde pitstop Verstappen - gebruikt setje medium-banden

De Nederlander denkt race-leider Lewis Hamilton niet meer in te kunnen halen op zijn harde banden en besluit naar binnen te duiken. Verstappen gaat daarmee vermoedelijk proberen de snelste raceronde te rijden. Hij pit vanaf de tweede plek maar blijft tweede, een aantal seconden voor Sergio Perez, die momenteel op de derde plek rijdt.

Problemen voor Sergio Perez

Tijdens ronde 54 kwam er ontzettend veel rook uit de achterkant van Sergio Perez zijn RP20. Het uitvallen van de Mexicaan heeft ervoor gezorgd dat er een safety car nodig is. Alexander Albon schuift daarmee door naar de derde stek. Een dubbele uitvalbeurt voor het team van Racing Point dus.

De safety car periode betekent dat de race achter de safety car eindigt. Lewis Hamilton wint de race op dominante wijze; niemand was vandaag in staat om hem het leven lastig te maken. Max Verstappen finisht op de tweede plek, met zijn teamgenoot Alexander Albon op de laatste podium plek.