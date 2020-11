Albon na evenaren beste kwalificatie: "Erg goed resultaat"

Ook al was er nog steeds een aanzienlijk gat naar zijn teamgenoot Max Verstappen, was Alexander Albon nog steeds erg tevreden met zijn prestatie tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein. De Britse Thai wist zijn RB16 naar P4 te rijden, en start samen met Max vanaf de tweede startrij.

"Ik ben van mening dat dit een goed resultaat is", aldus Albon. "Deze dag was oké, vanaf de derde vrije training voelde de auto erg goed." De Thai meent wel dat het in de kwalificatie nog even zoeken was naar de balans, en dat deze even van hem weg ging tijdens Q2. "In Q2 viel de balans even weg - ik ben dan ook benieuwd wat Max hierover gaat zeggen - maar in Q3 kwam het goede gevoel weer terug", zo vertelt Albon.

Het is zeker een goed resultaat als je je bedenkt dat Albon gister nog zijn RB16 de prak in reed. "Vooral na de crash is dit resultaat wel wenselijk", zo vertelt Albon. "In Q2 had ik nog een soortgelijk momentje, maar gelukkig wist ik dit keer wel de auto onder controle te houden. Echter, in Q3 was het zelfvertrouwen weer volledig terug", zo concludeert de Britse Thai.

Een goed kwalificatie-resultaat is precies wat Alexander Albon nodig had, zeker na zijn crash. De toekomst van Albon is dan nog altijd niet zeker, maar starten op dezelfde rij als zijn teamgenoot zal in het oog van het management van het team vast wenselijk zijn. Waar kan Albon morgen finishen?