Brawn: "Ferrari moet zich volledig richten op 2022"

Ferrari moet prioriteit geven aan de voorbereidingen voor het seizoen 2022, benadrukt de voormalige zeer succesvolle technische directeur van het Italiaanse team, Ross Brawn. De Brit is nu de sportieve baas van F1, en werd door La Gazzetta dello Sport gevraagd hoe lang het zou kunnen duren voordat Ferrari zich heeft teruggevochten uit de sportieve crisis waarin het zich begeeft.

Brawn is van mening dat alle focus op 2022 moet liggen: "Ik denk dat 2022 een geweldige kans is, met een nieuwe de nieuwe reglementen en uiterlijk van de wagens. Ik twijfel er niet aan dat ze in Maranello hard zullen werken aan de auto van volgend jaar, maar hun prioriteit moet 2022 zijn. Ze mogen zo'n kans niet laten liggen."

Nadat Michael Schumacher in 1996 van Benetton naar Ferrari was verhuisd, voegde Brawn zich een jaar later bij hem en hield hij als technisch directeur toezicht op de vijf titels van de F1-legende tussen 2000 en 2004.