Christian Horner na VT2 over Albon: "Zijn feedback komt overeen met die van Max"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan spreken van een wisselvallige vrijdag in Bahrein. De eerste vrije training gebruikte Red Bull Racing vooral om aerodynamische onderdelen te testen. De tweede vrije training zat Max Verstappen vlak achter de Mercedessen, wat goed nieuws is. Alexander Albon had een mindere tweede vrije training, met een coureursfout crashte hij zijn bolide.

De auto was niet voorzien van een race schakelbak, maar een trainingsschakelbak. Dit was het enige onderdeel dat schade opliep. De teambaas was echter niet blij met de crash, maar is blij dat alles met zijn coureur oké is. “Het is frustrerend, maar gelukkig is Alex oké, dat is het belangrijkste”, zo begon de teambaas tegenover SkySports.

Over de schade zei Horner: “Er is veel oppervlakkige schade, de monocoque ziet er goed uit, de motor ziet er goed uit. Het is geen race-versnellingsbak, maar het zal de jongens vanavond zeker bezighouden. Het is moeilijk in geld te kwantificeren, maar het is een aanzienlijk bedrag. De auto is tegen de slagboom getrokken en heeft minstens drie hoeken, zo niet alle vier de hoeken schade. Het is dus een aanzienlijk bedrag, hij moet gewoon proberen het uit zijn hoofd te zetten want in Istanbul en tot nu toe dit weekend in termen van karakteristiek en het gevoel van de auto wordt het steeds beter. Zijn feedback komt overeen met die van Max.”

Albon deed het volgens Horner goed en was blij met zijn prestaties, maar dit ongeluk is nog niet besproken tussen de twee. “Het is jammer dat hij dat ongeluk heeft gehad. Hij probeerde het maximale eruit te halen, maar morgen is er weer een nieuwe kans. Ik ga over 10 minuten met hem praten.”