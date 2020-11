Bottas over verliezen van Hamilton: "Ging om kleine verschillen"

Aan het begin van het seizoen leek het er op dat Valtteri Bottas een waardige (en enige) tegenstander van Lewis Hamilton zou zijn gedurende het 2021-seizoen. Vaak kon hij Lewis Hamilton prima bijbenen, en was het verschil in kwalificatie niet groot. Echter, toch was het Lewis Hamilton die uiteindelijk aan het langste eind trok, en is nu wereldkampioen met nog drie races te gaan. Bottas meent wel dat het verlies aan Lewis Hamilton te danken is aan kleine verschillen.

Bottas meent dat hij veel positiefs kan meenemen van het 2020-seizoen. Ook al heeft Lewis nu tien overwinningen op zijn naam staan tegenover Bottas zijn twee overwinningen, meent Bottas dat het kleine verschillen waren die Lewis het voordeel gaven. "Vanuit mijn kant is het seizoen natuurlijk nog niet voorbij", zo meent Bottas. "Om een compleet plaatje te krijgen van hoe het seizoen is verlopen is er nog een hoop dat ik kan doen om ervoor te zorgen dat het seizoen zo positief mogelijk eindigt", zo klinkt een hoopvolle Bottas.

"Het is een feit dat ik het kampioenschap verloren heb", zo geeft Bottas toe, "maar ik zal mijn best blijven doen en ik kan nu al terugdenken aan een seizoen waarin ik op veel vlakken flink ben verbeterd. Nog niet voldoende om de titel te winnen, maar daarvoor zal ik mijn best blijven doen", zo klinkt een Bottas vol vertrouwen.

"Natuurlijk waren er races met een ongelukkig einde voor mij waarin ik veel punten verloor, maar aan de andere kanten waren er ook gewoon races waarin Lewis simpelweg sneller was, en dat is - uiteindelijk - hoe hij heeft weten te winnen", zo vertelt Bottas. "In deze sport kan een punten-verschil echt groot lijken, maar elke keer dat hij meer punten scoorde dan ik ging dat alsnog om kleine verschillen tussen ons. Soms was ik sneller, maar ik was niet in staat om dat consequent te doen tegen een Lewis Hamilton die momenteel op een top-level presteert", zo vertelt Bottas verder. "Toch heb ik het gevoel dat ik per jaar weer beter presteer."