Leclerc kijkt vooruit naar Bahrein: "Erg zwaar voor de banden"

Twee van de drie races van de laatste triple-header zullen verreden worden op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Daarvan is één het traditionele Formule 1-circuit, en de andere is de buitenste ring daarvan. Charles Leclerc leek vorig jaar de overwinning op zak te hebben, tot dat zijn motor kuren begon te vertonen en hij als derde eindigde.

"De Grand Prix van Bahrein is best wel ongebruikelijk", zo vertelt de jonge Monegask. "Er zijn een aantal factoren die gedurende het hele weekend veranderen. Het weekend begint erg heet en met veel zand, dat vanwege de woestijn de baan op wordt geblazen", aldus Leclerc. "Maar beetje bij beetje als de baan steeds meer vrij van zand wordt, dan verandert de baan in schuurpapier. Het is echt killing voor de banden", aldus Leclerc.

Charles Leclerc leek vorig jaar de te kloppen coureur. Na comfortabel op pole te zijn gekwalificeerd werd hij bij de start ingehaald door zowel Sebastian Vettel als Valtteri Bottas. Echter, na vier ronden haalde hij Sebastian Vettel weer in en verdween daarna aan de Bahreinse horizon. Het leek er op dat hij de overwinning niet meer uit handen ging geven, maar toen sloeg het noodlot toe en ontstond er een niet te verhelpen elektrisch probleem in zijn krachtbron waardoor hij erg veel vermogen verloor.

"Ik heb erg veel goede herinneringen als ik denk aan vorig jaar, zelfs al hadden we niet de uitkomst waar we op hadden gehoopt", aldus Leclerc. "Ik hoop dat we de trend kunnen voortzettend die we de afgelopen twee races hebben laten zien, waarin we steeds competitiever voor de dag zijn gekomen", aldus de 23-jarige Monegask.