Wolff waarschuwt: "We nemen geen gas terug voor de komende races"

Toto Wolff heeft een statement naar buiten gebracht wat menig Formule 1-fan waarschijnlijk niet wil horen. De teambaas van Mercedes heeft laten weten dat - ondanks dat zij alle twee de kampioenschappen al op hun naam hebben staan - alles op alles gaan zetten om de resterende drie races te winnen.

Na de Grand Prix van Turkije mocht Lewis Hamilton zichzelf een zevenvoudig wereldkampioen noemen. Dat deed hij in stijl; vanaf de zesde startplek en verkerend in een behoorlijke 'underdog-positie' wist hij op dominante wijze de race te winnen. De race daarvoor wist Mercedes al het constructeurs-kampioenschap te verzegelen. Echter, dit gegeven is voor teambaas Toto Wolff totaal geen reden om het rustiger aan te doen.

"Beide titels mogen dan wel allebei al bepaald zijn, maar we gaan nog steeds alles op alles zetten", aldus Wolff. "Ook zullen we met veel interesse de strijd om de derde plaats in het kampioenschap gaan bekijken." In de afgelopen drie races in Bahrein wist Mercedes slechts één keer te winnen, en men kan betwisten dat die overwinning (in 2019, wanneer Charles Leclerc vanaf een dominante eerste plek terug viel naar derde vanwege een motorprobleem) niet verdiend was. De overige drie races (2017 en 2018) wist Sebastian Vettel te winnen. Echter, de eerste drie races in Bahrein van het turbo-hybride tijdperk wist Mercedes allemaal op hun naam te schrijven.

De resterende drie races, die een abrupte overgang van koud naar warm kunnen omschrijven, zijn lastig om een goede set-up voor te kiezen. Twee van de drie trainings-sessies zijn overdag wanneer de zon nog schijnt terwijl de kwalificatie en de race plaatsvinden wanneer de zon al onder is en het dus een stuk koeler is.