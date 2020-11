Verstappen over Turkije: "We hadden wat problemen tijdens het weekend"

Het Grand Prix-weekend in Turkije verliep voor Red Bull aanvankelijk uitstekend. Max Verstappen was snelste in alle sessies, domineerde zelfs, maar miste op een haar na de pole position. De vrijdag verliep uitstekend, de zaterdag kon beter en de zondag liep uit op een grote teleurstelling.

Ondanks het mislopen van de pole position was Verstappen de favoriet om de Grand Prix van Turkije te winnen. De Nederlander was erg teleurgesteld. In een reactie zei de coureur: "Hoewel de omstandigheden op de baan op vrijdag erg moeilijk waren, was ik erg tevreden over de balans van de auto en hoe hij werkte."

Slijtage achterbanden

Hoewel alles er goed uit zag had Red Bull toch ook problemen tijdens het weekend: "We hadden een goed momentum voor het weekend, dus het was duidelijk teleurstellend voor iedereen in het team om als zesde te eindigen in de race. Er waren enkele problemen en het leek erop dat onze achterbanden sneller slijtage vertoonden dan bij de concurrentie."

"Niet alleen ik, maar iedereen in het team verliet Turkije erg teleurgesteld. We willen allemaal winnen. Ik denk niet dat we deze baanomstandigheden dit seizoen weer zullen zien. Dus de laatste races zullen een stuk eenvoudiger zijn."

Voor de races in Bahrein en Abu Dhabi worden temperaturen tussen de 20 en 28 graden verwacht.