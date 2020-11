Mercedes behaalt al uitzonderlijke resultaten in windtunnel met 2021-wagen

Een tijd geleden werd er naar buiten gebracht dat de 2021-wagens van de Formule 1 10% minder downforce moeten gaan genereren. Deze veranderingen moeten voornamelijk door de vloer en de diffuser aan de achterkant geregeld gaan worden. De downforce wordt verminderd zodat de huidige generatie Pirelli-banden de snelheden aankunnen.

Alle Formule 1-teams zullen dus met ingenieuze oplossingen moeten gaan komen om het verlies aan downforce aan te pakken. Nu is het de afgelopen paar seizoen duidelijk geworden dat Mercedes zó sterk aan een seizoen begint, dat zij al relatief vroeg beginnen met het stoppen van ontwikkelen aan hun huidige auto. Het is daarom dan ook niet meer dan aannemelijk dat zij ook in dit seizoen al vroeg zijn begonnen met het ontwikkelen van de volgende auto. Vanaf Spa al, zo schijnt. De huidige Mercedes-wagen is immers zo dominant dat zij het zich kunnen veroorloven.

Nu blijkt het, volgens de Italiaanse branche van motorsport.com, dat Mercedes al een oplossing heeft gevonden om de 10% minder downforce te compenseren. Zo schijnt dat zij hun oplossingen al in de windtunnel hebben getest, en dat de resultaten huiveringwekkend goed zijn.

Minder downforce is precies wat Pirelli wilde, zodat hun banden langer meekonden. Zonder deze downforce-vermindering zou het aantal psi (druk) in de banden verhoogd moeten worden, wat er voor zou zorgen dat deze minder grip zouden leveren. Echter, het lijkt er nu op dat Mercedes hier een weg omheen heeft gevonden.