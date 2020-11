Alex Albon heeft goede hoop op behouden stoeltje: "Het gaat steeds beter"

Alexander Albon denkt dat de RB16 voorspelbaarder is geworden in Turkije en hierdoor makkelijker te besturen is. De coureur die moet vechten voor zijn stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen presteerde nog niet het beste resultaat.

De Thaise Brit moet zich echt gaan bewijzen met goede resultaten als hij zijn stoeltje wil behouden en niet kwijt wil raken aan Nico Hulkenberg of Sergio Perez. Na de race in Turkije op het Intercity Istanbul Park meent Albon dat hij meer vertrouwen heeft in de auto. "Het was een goed weekend voor mij en we hebben een aantal dingen met mijn auto geprobeerd waarvan we denken dat het voorspelbaarder is geworden”, zei Albon.

De coureur met nummer 23 op zijn bolide vervolgt: "Als team waren we ook erg sterk en gezien hoe goed we het weekend zijn begonnen, dan is het een beetje frustrerend om met zo weinig punten weg te moeten gaan, maar er zijn veel positieve punten te halen uit Turkije. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de goede kant op gaan. Aan mijn kant gaat het beter en ik was blij met de auto in de simulator, dus ik kijk er nu naar uit om in Bahrein aan te komen en te zien wat we hebben behaald."

De stoel van Alexander Albon kent twee kanshebbers naast de huidige coureur. Nico Hulkenberg of Sergio Perez, maar Albon maakt de meeste kans, aldus Horner zijn teambaas. "Zoals ik de hele tijd al heb gezegd, we willen dat Alex aanspraak maakt op die stoel. Gelukkig zijn alle stoelen al vol voor de alternatieven die we hebben. Dus dat geeft ons een beetje tijd om de best geïnformeerde beslissing te nemen die we kunnen en Alex zoveel mogelijk tijd te geven, zoveel mogelijk steun te geven en te kijken wat er gebeurt tijdens de resterende races."