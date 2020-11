Verstappen ontvangt steun ondanks vele spins: "Het is ook geen makkelijke auto"

Ook voor het ongetrainde oog leek het er op dat Max Verstappen de absolute favoriet was voor een overwinning van de Grand Prix van Turkije. De Nederlander was tijdens alle drie de trainingen het snelste, en gedurende Q1, Q2 en een groot deel van Q3 was Max Verstappen 2-3 seconden sneller. Toch was het uiteindelijk Lance Stroll die de pole wist te pakken, en na een spin achter Sergio Perez zag Max zijn kans op een overwinning in rook op gaan. Toch moet Verstappen niet bij de pakken neer gaan zitten, zo menen Allard Kalff en Kees van de Grint, presentatoren van RTL GP Slipstream.

"Onder deze omstandigheden komen de vaardigheden van de coureur echt naar boven, kijk maar naar Senna", aldus van de Grint. "Verstappen deed het ook echt heel erg goed, tot het moment waar het allemaal om draaide. Ik vind alsnog dat hij een hele bijzondere prestatie heeft neergezet, maar ik zal er maar niet teveel over zeggen aan gezien hij er zelf niet blij mee is, maar dit laat alleen maar zien dat hij een goede sportman is", aldus van de Grint.

Na de race wist Max naar buiten te brengen dat een foute set-up aan zijn voorvleugel garant stond voor de vele fouten die hij maakte. Van de Grint wil dit, echter, niet gebruiken als excuus. "De Red Bull-wagen is een moeilijke auto en was duidelijk een van de moeilijkste auto's om te besturen - dat zagen we", aldus van de Grint. "Max heeft ontzettend goede auto controle, en dit zagen we ook. Ik kan begrijpen waarom het zo moeilijk in de race was. Hij moet niet bij de pakken neer gaan zitten, want hij heeft het simpelweg gewoon goed gedaan", aldus van de Grint, voormalig Bridgestone banden-expert.