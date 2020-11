Albers is het eens met Schumacher: "Politiek activisme Hamilton is gevaarlijk"

Lewis Hamilton moet voorzichtiger zijn met zijn politieke activisme om beschuldigingen van hypocrisie te voorkomen, aldus voormalig F1-coureur Christijan Albers. De nieuwe zevenvoudig wereldkampioen is dit jaar fel uitgesproken over onderwerpen als Black Lives Matter.

Volgens Albers moet een sporter zich op de vlakte houden: "Als je een atleet bent, is het uiten van je mening over bepaalde dingen best gevaarlijk omdat het moeilijk voor je zal zijn om ze waar te maken. Als je bijvoorbeeld over het milieu praat, kom je misschien op dezelfde lijst terecht als Leonardo DiCaprio, die vanuit Amerika in een privéjet vliegt."

"Hamilton verdedigt mensenrechten via Black Lives Matter, maar steunt vervolgens de race in Saoedi-Arabië, die ook bekritiseerd wordt vanwege de mensenrechten. Het is onmogelijk om simpelweg te zeggen dat dit een prachtig land is als de hele wereld precies weet wat daar gaande is", voegde Albers toe in zijn column in De Telegraaf.