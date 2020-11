Verstappen focust al op 2021: "Dat is het enige dat telt"

Max Verstappen heeft afgelopen maandag bij Peptalk aangegeven dat hij al bezig is met focussen op het 2021-seizoen. De Nederlander weet vrij zeker te weten dat hij dit seizoen toch wel derde wordt in het wereldkampioenschap, maar eigenlijk wil de Nederlander meedoen om het wereldkampioenschap.

"Uiteindelijk zullen we toch wel derde worden in het kampioenschap", zo meent Verstappen te weten. "Ik denk dat het een best prima seizoen is geweest, waarin we resultaten hebben weten te halen die echt wel goed zijn - zeker als je kijkt naar het materiaal dat we hebben", zo vertelt Verstappen verder. "Volgend jaar moeten we wel voor het wereldkampioenschap vechten, want dat is echt het enige dat telt", zo meent Verstappen.

Volgend jaar zal Verstappen alweer beginnen aan zijn zevende Formule 1-seizoen, en zijn vijfde volledige seizoen binnen het team van Red Bull Racing. Waar Mercedes typisch met volle toeren uit de startblokken komt, weet Red Bull past de aansluiting te vinden halverwege het seizoen. Tegen dit punt is het realistisch gezien al te laat om nog goed mee te kunnen doen voor de wereldtitel; het verschil in punten is dan al te groot. Maar wie weet, misschien trekt Red Bull in het laatste jaar van de huidige aerodynamische reglementen wel aan het langste eind, en zien we aan het eind van het jaar Max Verstappen als wereldkampioen.