Williams gunt Roy Nissany vrijdagtraining in Bahrein

Williams-testrijder Roy Nissany maakt volgende week in Bahrein voor de derde keer dit jaar zijn opwachting in een eerste vrije training bij een Grand Prix-weekend. De Israëliër kwam eerder dit seizoen in Spanje en Italië in actie namens de Britse renstal. Het is nog niet bekend wie van de reguliere coureurs zijn Williams af zal staan aan Nissany voor de eerste sessie van de Grand Prix van Bahrein.

Nissany kijkt echter al meer uit naar de young drivers-test na afloop van het seizoen, op 15 december op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. "Die testsessie biedt mij een nog grotere mogelijkheid om mijn band met de huidige auto te vergroten", legt hij. "In tegenstelling tot een vrije training bij een Grand Prix krijg je op zo'n testdag veel meer tijd en maak je meer kilometers, waardoor we de auto en mijn rijstijl meer op elkaar kunnen afstemmen en alles kunnen finetunen."

Bij de test in Abu Dhabi krijgt Nissany bij Williams gezelschap van Jack Aitken. "Natuurlijk ben ik verguld om op Yas Marina Circuit weer in de FW43 te stappen", aldus de Brit, die eerder dit jaar op de Red Bull Ring al in actie kwam. "Ik verheug me erop om meer ervaring met een Formule 1-bolide op te doen en het is een geweldige manier om het seizoen af te sluiten."