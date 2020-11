Kimi Raikkonen schrikt van hoge bedragen in kartwereld

Kimi Raikkonen is een oudje in de Formule 1. De coureur was vanaf 2001 tot nu toe op de grid te vinden, op twee jaar na, maar er is momenteel een hoop veranderd in die jaren om deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport. Raikkonen kwam als jonge coureur bij het Sauber-team. Net als elke andere Formule 1-coureur bracht hij zijn tijd door in de kartwereld.

In de tijd dat Kimi jong was, was karten duur maar nog betaalbaar. Zijn zoon Robin kart momenteel en de Fin kijkt naar de hoge sommen geld die er tegenwoordig moeten worden neergelegd om mee te kunnen karten. "Motorsport is altijd een erg dure sport geweest, zelfs toen ik jong was. Maar nu hoor ik dat professioneel karten ongeveer net zo duur is als de Formule Renault 20 jaar geleden was toen ik nog in die categorie reed. Dat is gek", zegt Raikkonen tegen Speedweek.com.

Onbetaalbaar

Hij meent dat de hoge bedragen niet meer haalbaar zijn voor de meeste jongeren. Hierdoor krijg je weer meer pay-drivers en worden talenten niet meer naar de top geleid. Geld is dus enorm belangrijk en is een grote factor. "Dat maakt het voor een jong talent veel moeilijker om in de autosport te komen. De goede juniorenteams krijgen nu alle steun van grote fabrikanten", vervolgt de Fin.

Raikkonen's oudste zoon Robin, die vijf jaar oud is, is momenteel ook actief in het karten. Hij geeft toe nog niet precies te weten wat zijn zoon wil gaan doen. "Geen idee, vraag vandaag of hij wil gaan karten, en hij wil morgen iets anders doen. Zo is het. Hij heeft lol."