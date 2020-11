Rosberg over verslaan Hamilton: "Je moet het hele seizoen 100% perfect zijn"

Afgelopen weekend wist Lewis Hamilton het tot recentelijk onmogelijke voor elkaar te brengen. Na het winnen van de Grand Prix van Turkije sleepte hij zijn zevende wereldtitel binnen; daarmee evenaarde hij de legendarische Michael Schumacher. Toch meent Lewis Hamilton dat hij pas net begint. Volgens oud-teamgenoot Nico Rosberg - die in 2016 Lewis van zijn troon te stoten - is dit een serieuze waarschuwing naar zijn oppositie.

Van de zeven beschikbare titels in het turbo hybride-tijdperk wist Hamilton er zeven te winnen. Ja, hij heeft altijd in een winnende auto gezeten, maar toch toont die grote mate van dominantie. Echter, volgens Lewis is hij nog lang niet klaar. "Het is gek, het voelt alsof ik pas net begin. Fysiek voel ik me nog steeds erg goed", aldus Hamilton. Nico Rosberg meent dat deze uitspraak serieuze zorgen moet doen opwekken voor onder andere Valtteri Bottas en Max Verstappen.

"Een dusdanige opmerking van Hamilton zijn kant moet voor de oppositie uiterst zorgwekkend zijn", zo vertelt de 2016-wereldkampioen. "Voor coureurs als Bottas, Verstappen, Vettel en wie er ook dan mag zijn.. Als hij zegt dat dit nog maar het begin is, waar kan dat toe leiden?", vraagt Rosberg zich af. "Ik ben erg benieuwd wat nu zijn koers zal zijn, aangezien hij nog steeds geen contract heeft getekend voor komend seizoen."

"Om Hamilton te kunnen verslaan, moet je gedurende een heel seizoen elke race 100% perfect zijn. Het vergt totale toewijding, totale perfectie en de capaciteit alles goed te doen gedurende een seizoen", aldus Rosberg. Rosberg wist in 2016 de titel te winnen met 5 punten verschil ten opzichte van Hamilton. Ook al heeft de Brit meer zeges op zijn naam staan dat seizoen, hij had voornamelijk in het begin van het seizoen erg veel pech. "Ik heb me in de positie verkeerd dat ik een nagenoeg perfect seizoen had in 2016 en ik hem wist te verslaan, daar ben ik uiteraard erg trots op. Hoe meer hij nu wint, hoe meer ik door heb hoe moeilijk het eigenlijk was om hem te verslaan", zo vertelt Rosberg. "Zijn wederkerende successen ook nu voegen toe aan mijn trots, want ik reed toentertijd statistisch gezien tegen (één van) de beste coureurs aller tijden. Dit doet het 2016 nog steeds erg speciaal lijken", zo concludeert Rosberg.