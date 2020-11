Renault begint op 1 januari aan windtunneltest voor 2022

Het team van Renault wijzigt volgend jaar haar naam in Alpine. De Franse sportmerk wordt nieuw leven ingeblazen en het is de bedoeling dat daarmee weer de top van de F1 wordt gehaald. Fernando Alonso zal het team moeten gaan leiden en is optimaal gemotiveerd om het project te laten slagen.

Renault had gehoopt dat de 39-jarige Spanjaard de wagen van dit jaar op Yas Marina-circuit zou kunnen rijden tijdens de komende Young Driver Test aan het einde van het seizoen. Andere F1-teams waren het er niet mee eens, en dus heeft Alonso 4 dagen getest met een wagen uit 2018.

Technisch directeur Marcin Budkowski zegt dat Alonso zich goed voorbereid op zijn terugkeer: "Deze auto's zijn erg snel en hij moet weer in vorm komen, terug in het ritme, dus hij neemt elke kans om te rijden. Zijn motivatie is ongelooflijk."

Alonso helpt met windtunnel

Het team zal op 1 januari direct gaan beginnen aan de nieuwe wagen van 2022, waar de reglementen gewijzigd zullen worden en er nieuwe F1-wagens qua uiterlijk te zien zullen zijn. De datum van 1 januari is tevens meteen de eerste dag waarop het is toegestaan om de windtunnel te gebruiken.

Budkowski onthulde dat het Alonso is die daarop aandrong: "Normaal gesproken doen we dat niet, maar dit jaar misschien wel. Fernando zei 'oké, we moeten op 1 januari meteen beginnen. Ik kom hier naar de fabriek om jullie te helpen op 1 januari."