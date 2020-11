Mattia Binotto: "Nieuwe Ferrari-motor voor 2021 ziet er veelbelovend uit"

Mattia Binotto zegt dat de nieuwe Ferrari-motor voor 2021 en 2022 er zeer veelbelovend uitziet. Het team uit Maranello heeft in het kielzog van de legaliteitssaga van vorig jaar geworsteld met het vermogen in 2020 waardoor de huidige motor na dit seizoen niet meer gebruikt zal worden.

De Ferrari-teambaas ziet de toekomst weer optimistisch tegemoet: "Op dit moment hebben we niet de beste motor, maar volgend jaar zullen we een volledig nieuwe hebben. Bij Ferrari hebben we veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de motor voor 2021 en 2022. Deze motor draait nu op de testbank en ik denk dat de feedback in termen van prestaties en betrouwbaarheid zeer veelbelovend zijn"

"We hebben beperkingen met betrekking tot de dynamometer voor 2021, dus het is aan ons om efficiënt en creatief te zijn in de manier waarop we de tests plannen. Ik denk dat hoewel we beperkingen hebben met betrekking tot onze activiteiten, en er ruimte is voor verbetering, ben ik blij met de resultaten die we op dit moment zien."