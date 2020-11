Nico Hulkenberg: "Zal nog wel even duren voor er duidelijkheid is"

Nico Hulkenberg zegt dat hij zichzelf fit houdt voor het geval er zich een nieuwe kans voordoet om in de Formule 1 te racen. De Duitser, die op de Servus TV-zender van Red Bull verscheen, werd gevraagd of hij meer duidelijkheid heeft over zijn toekomst.

Hulkenberg was in een goede stemming: "Ik heb een nieuw contract getekend. Een hypotheekcontract; ik hoop dat ik een goed rendement krijg."

"Nee, een grapje terzijde, op dit moment is het wat rustiger geworden."

De 33-jarige was dit jaar een aantal keer last minute ingevlogen voor Racing Point, maar hij hoopt nu dat hij wordt geselecteerd om Alexander Albon te vervangen bij Red Bull in 2021. "Als een deur opengaat, is dat volkomen onvoorspelbaar. Maar het kan natuurlijk gebeuren. Daarom houd ik mezelf fit."

Hij zei echter dat hij geen direct contact meer heeft met Racing Point. "Dat is voorlopig gedaan, maar ik heb contact met sommige mensen, alleen niet elke dag. Voor veel teams zijn de beslissingen al genomen en heb ik ook mensen die me steunen, maar ik zal de situatie nu naar me toe laten komen", zei de Duitser, verwijzend naar 2021.

"Er valt op dit moment niets te melden en ik denk dat het nog wel even zal duren voordat er duidelijkheid is. De kaarten zijn gedeeld, ik heb mijn kansen zo goed mogelijk genomen en nu is het tijd om af te wachten."