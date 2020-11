Lewis Hamilton: "Ferrari heeft nooit een contract aangeboden"

Lewis Hamilton heeft aangegeven dat hij verschillende keren met Ferrari heeft gesproken over mogelijke overgang naar het Italiaanse team. Na het evenaren van Ferrari-legende Michael Schumacher, staan zowel Hamilton als Schumacher beide op zeven wereldtitels in de F1.

Tegen La Gazzetta dello Sport zei de Mercedes-coureur: "We hebben verschillende keren gesproken, maar we gingen niet verder dan begrijpen welke opties er op tafel lagen. Ik ben nooit echt in de buurt gekomen dat er een contract op tafel kwam. Onze posities kwamen nooit overeen, en ik denk dat dingen altijd met een reden gebeuren. Eerlijk gezegd is mijn contract de afgelopen jaren altijd in andere jaren geëindigd dan de andere coureurs."

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat een nieuw contract over een paar dagen eindelijk besproken zal worden met Hamilton. De Brit zelf is dolblij dat hij voor het Duitse merk kan rijden: "Ik herinner me de eerste keer dat ik de fabriek binnenliep, en dacht: 'Deze mensen geven geld uit aan racen, niet aan uiterlijk'", aldus de Brit, die in 2013 overstapte van McLaren naar Mercedes.

Gedrag bij McLaren

"Ik geloofde veel in McLaren, maar ze hadden bepaalde verwachtingen over hoe een coureur zich zou moeten gedragen en het botste met het feit dat ik altijd een non-conformist ben geweest."

"Voordat ik bij Mercedes tekende, zei ik tegen hen: 'Kijk, ik ben anders dan de anderen. Laat mij mezelf zijn, laat mij experimenteren, want ik moet erachter komen wie ik ben', maar ik zal je helpen om het merk bij jonge mensen te laten groeien, en dat is er gebeurd", voegde Hamilton eraan toe.