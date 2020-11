Toto Wolff geeft duidelijkheid: "Hamilton blijft in 2021 bij Mercedes"

Toto Wolff heeft de speculatie afgezwakt dat Lewis Hamilton bezig zou kunnen zijn om slechts een contract voor één jaar voor 2021 te ondertekenen. Topcoureurs zoals de nieuwe zevenvoudig wereldkampioen Hamilton tekenen doorgaans lange en lucratieve contracten, maar de huidige situatie is opmerkelijk anders.

De toekomst van Mercedes in de F1 op de lange termijn is bijvoorbeeld onduidelijk, de coronacrisis verandert de sport en de Formule 1 heeft afgesproken om naar de salarislimieten van coureurs voor de toekomst te kijken.

Het betekent dat enkele maanden voor de start van het seizoen 2021 de 35-jarige Hamilton nog geen handtekening op papier heeft gezet, waarbij teambaas Wolff zegt dat de zevende titel van de Brit betekent dat Mercedes voor een nieuwe deal nu absoluut dieper in de buidel moet tasten.

"Het is niet dat we het uitstellen, maar ik wil onszelf niet onder druk zetten en zeggen dat we het zullen doen voor Bahrein of voor Abu Dhabi", zegt Wolff, die ook heeft aangegeven binnen enkele jaren af ​​te treden als teambaas.

"Er is geen druk, dus als we eruit zijn maken we dat vanzelf bekend. Lewis houdt van racen en competitie, net als het team. Zonder een race om voor te vechten, zou het leven niet zo leuk zijn. Ik denk dat het weer een geweldig jaar wordt in 2021, voordat de enorme uitdaging met de regelwijzigingen in 2022 zal plaatsvinden. Ik zie ons nog een tijdje doorgaan", voegde Wolff eraan toe.