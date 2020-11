Romain Grosjean over uitvalbeurt: "Voelde me helemaal niet comfortabel in de auto"

Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean hadden niet hun beste Grand Prix. In Turkije kwam Magnussen niet verder dan de zeventiende plek, door een foute pitstop van het team. De Franse Grosjean wist de finish niet te bereiken. Het is weer een race zonder punten voor het Amerikaanse team.

Grosjean kwalificeerde zich niet best en mocht de race als zeventiende starten. De Fransman schakelde in ronde acht over op intermediate-banden en bleef het moeilijk hebben in de verraderlijke omstandigheden voordat hij koos voor een andere set inters in ronde 37. Grosjean kwam in een crash met Williams-coureur Latifi en moest daarom in ronde 52 de pits in. Het team besloot Romain niet meer op pad te sturen, die twee ronden achterstand had, nadat hij aanzienlijke schade had opgelopen aan de linkerkant van de vloer van de VF-20.

Na de race kwam Grosjean voor de camera van Sky Sports dat hij het erg lastig had in deze condities. "Het was een lastige race, zoals we hadden voorzien. De regen beïnvloedde de race. We hebben het hele weekend geworsteld om de bandentemperatuur op orde te krijgen."

Zijn auto voelde in tegenstelling tot bij zijn teamgenoot, niet goed aan. "Ik voelde me niet erg op mijn gemak in de auto, of ik kon tenminste niet echt pushen zoals ik wilde. Er waren tijden in de race dat het beter werd, andere keren niet. Toen botste Nicholas Latifi tegen me aan, wat mijn vloer zwaar beschadigde. Kort daarna schakelden we de auto uit de race."

"We hadden het vanaf het begin moeilijk onder deze omstandigheden. Als er droge omstandigheden waren, hadden we misschien iets kunnen doen, maar in een pure natte race was het onmogelijk."