Christian Horner na Turkse Grand Prix: "Max worstelde zonder DRS"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan niet tevreden terugkijken naar de race in Turkije. Zijn coureurs hadden het raceweekend in Turkije een goede pace, wat ook tijdens de kwalificatie te zien was. Alleen de Racing Point-coureurs waren sneller. Helaas zakte de Red Bull-coureurs weg in de race.

Max Verstappen mocht de race vanaf de tweede plek starten, maar kwam niet goed weg. Zijn teamgenoot Alexander Albon kwam ook niet goed weg vanaf P4. De coureurs zakte weg in de race mede door wat foutjes. Alexander Albon kon zich goed herstellen, maar spinde tegen het einde van de race. Hierdoor viel hij terug, omdat hij naar binnen moest voor nieuwe banden. Uiteindelijk kwamen ze als zesde en zevende over de streep.

Christian Horner vertelde na de race het jammer te vinden.“In omstandigheden waarin we ons het hele weekend sterk voelden, kwamen we tekort in een ongelooflijk uitdagende race.”

Bij de start ging er al veel mis, zo weet ook Horner te vertellen. “Max en Alex verloren beiden wat posities na een zeer chaotische start op extreem natte banden, waarbij beiden aan het einde van de eerste ronde als vierde en vijfde terugvielen. We waren in staat om een positie te winnen na de eerste pitstop, waardoor Max een goede baanpositie kreeg en hem in staat stelde om Sergio aan te vallen.”

Verstappen’s aanval mislukte en hij spinde, waardoor Red Bull Max wel naar binnen moest halen. “Max worstelde om een zet te maken op Sergio zonder DRS in de fase van de race. Hij kwam te dicht bij Sergio en spinde. We werden toen gedwongen om hem te pitten voor nieuwe banden, waardoor hij ver terugzakte.”

“Alex ging toen de uitdaging aan en was sneller dan de twee Racing Points die voor ons lagen, voordat hij ook bandenproblemen kreeg en spinde waardoor we ook gedwongen moesten pitten. We haalde hem binnen eerder dan we hadden gewild en vanaf dat moment waren beide coureurs ver in de orde. De zesde en zevende positie zijn teleurstellende posities om onze 300e race te beëindigen in een weekend dat zoveel potentie had, maar we moeten Lewis feliciteren met het behalen van zijn record dat gelijk is aan de zevende wereldtitel in werkelijk indrukwekkende stijl die er was.”