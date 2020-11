Mercedes-teambaas: "We moeten leren van slechte kwalificatie"

De kwalificatie in Turkije was vandaag niet het moment van de dag waarop Mercedes haar dominantie wist te tonen. Het hele weekend kwam het Duitse team er niet aan te pas en keek het tegen een achterstand aan, wat werd bevestigd tijdens de kwalificatie.

Lewis Hamilton kwalificeerde slechts op de zesde plaats, Valtteri Bottas kwam niet verder dan de zevende, iets dat een lange tijd niet is voorgekomen voor de twee Mercedes-coureurs.

Moeite met banden opwarmen

Teambaas Toto Wolff spreekt vooral over de moeilijke omstandigheden, waaruit blijkt dat Mercedes niet bij machte was om alles onder controle te krijgen: "Ik denk dat we dit jaar nog geen pole hebben verloren in natte omstandigheden. De omstandigheden waren anders omdat het niet alleen nat was, maar het was ook een gloednieuw circuit met gladde en koude omgevingstemperaturen en baantemperaturen."

"We waren gewoon niet in staat om de banden te laten werken, en je kunt zien dat als je gewoon niet in het juiste venster zit, overal heen glijdt, met als gevolg enorme kloven tussen teams en auto's."

Leermoment

Volgens de Oostenrijkse teambaas moeten de mensen in het Duitse team hiervan leren. Hoewel Mercedes makkelijk een race zonder succes kan, wil Wolff toch dat er wordt gekeken waarom het zo slecht ging: "Ik denk dat we hiervan moeten leren. Het waren heel andere omstandigheden dan tijdens het gemiddelde van het seizoen vanwege de temperaturen, het circuit en de lucht, vanwege de regen en vanwege het nieuw aangelegde asfalt."

"Maar het maakt niet uit, want het is voor iedereen hetzelfde, en vandaag zijn we er niet in geslaagd om de banden te laten werken en grip te vinden, maar anderen wel. Ik zeg altijd dat we het meeste leren op de dagen dat we verslagen worden, en vandaag zal zo'n dag zijn. Ik hoop dat we in de toekomst zullen begrijpen hoe we de banden zelfs in zulke koude condities kunnen laten werken."