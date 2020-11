Kimi Raikkonen: "Het was een van de ergste kwalificaties"

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen meent dat de extra ronden die Alfa Romeo aan het einde van de derde kwalificatiesessie aflegden, hebben om beide coureurs in de tweede sessie te krijgen.

Het was een 500ste kwalificatie om nooit te vergeten voor Alfa Romeo. De regen beïnvloedde de kwalificatie erg en zorgde voor tweemaal een rode vlag. Toch wisten de twee coureurs van het team een goede prestatie neer te zetten. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi kwalificeerden als achtste en tiende voor de race in Turkije, die vandaag gehouden gaat worden.

Het was de eerste keer sinds de Grand Prix van Oostenrijk in 2019 dat beide auto’s de top tien wisten te bereiken. De Zwitserse renstal kan dus tevreden zijn met het resultaat, maar Kimi zag nog verbetering. Vooral omdat hij in de eerste regenrondes een groot voordeel had met zijn concurrentie, hij stond namelijk hoog geclassificeerd. De Fin meent echter dat dat hem geen extra vibe meegaf. “Bwoah, ik zou niet zeggen dat het zo goed werkte. Het voelde niet zo lekker.”

In de ochtend probeerde hij zijn auto nog te verbeteren. “We hebben 's ochtends zeker als een gek geworsteld. We probeerden toen wat veranderingen aan te brengen en enkele ronden in de omstandigheden te rijden, maar ik denk dat een beetje heeft geholpen in de kwalificatie.”

“Het is geen fijn gevoel (om onder deze omstandigheden te rijden), maar zoals ik al zei, het is voor iedereen hetzelfde en we waren niet al te slecht. Het is zeker een van de ergste kwalificaties en het is wat het is en we gaan er doorheen. Het is zo gemakkelijk om eraf te gaan, we hebben er het beste van gemaakt.“