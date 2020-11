Max Verstappen baalt flink na mislopen P1: "Daarom ben ik zo boos"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen baalt flink van het missen van de pole position in Turkije. De Nederlander finishte op de tweede plek, met een band die hij niet aan het werk kreeg. De coureur had evenals alle andere coureurs veel moeite met de gladde baan en de regen die er nog bijkwam.

De 23-jarige in dienst van Reb Bull Racing probeerde op de inters naar buiten te gaan, maar die kreeg hij niet onder controle. Na ruim een half uur uitstel van de eerste sessie kon de coureur naar buiten, dit deed hij op de full-wets. Met die band reed hij waanzinnig goede tijden, maar dat was niet voldoende om de pole te pakken. De band waarmee de pole tijd moest worden verbeterd was de inter-band, de band die Verstappen niet zo goed lag. “Het was gewoon echt slecht op de intermediates in de derde sessie. Dat was hetzelfde als in Q1, ook op die band. Er lag best wel wat water, maar bijvoorbeeld de McLarens waren best wel wat sneller dan wij op die band dus daar kan je het niet op gooien”, zo verklaart de Red Bull-coureur met nummer 33.

Op de vraag of Racing Point het tegenovergestelde probleem had op de regenbanden, antwoordde Verstappen: “Ja, maar ik denk niet dat ik het op die wets wel had gered. Ik had gewoon geen grip voor op die intermediates, ze stuurden gewoon niet in. Volgens mij in bocht 7 verloor ik iets van zeven tienden op mijn ronde daarvoor met de regenbanden. Maar als je die shattering voor krijgt dan beginnen de banden gewoon door te schuiven.”

De Nederlander ging na de sessie in een hoekje zitten balen en dat was ook te merken tijdens het interview met Ziggo Sport. “Het is echt balen. Het hele weekend rijd je vooraan en daarom was ik ook zo boos. We hadden vandaag gewoon op pole moeten staan. De calls van de wedstrijdleiding waren prima, zij weten natuurlijk ook niet hoe glad het is, dus het is altijd moeilijk om in te schatten voor hen als ze niet in die auto zitten. Vooral onder deze omstandigheden. Dus ik denk dat ze het nu wel goed hebben gedaan. Weet je, ook al heb ik morgen een mooie wedstrijd, dan baal ik nog steeds over die kwalificatie. Dat is gewoon echt klote.”