Carlos Sainz wil Ferrari testen tijdens Young Driver Test

Carlos Sainz heeft toegegeven dat hij graag toestemming zou willen hebben om volgende maand een voorproefje te krijgen van Ferrari-auto aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi. De paddock maakte onlangs de drang van Renault voor een speciale dispensatie belachelijk, zodat de 39-jarige tweevoudig kampioen Fernando Alonso ook de zogenaamde 'test voor jonge coureurs' kon doen.

Sainz snapt Alonso

Landgenoot Sainz zegt dat het eigenlijk een verstandige zet is voor Alonso, die terugkeert naar de Formule 1, en ook voor coureurs die van team wisselen.

De Spaanse coureur ziet vooral een probleem in de beperkte testmogelijkheden komende winter: "Het is voor ons praktisch onmogelijk om ons op een seizoen voor te bereiden met anderhalve dag testen. Het zal mijn eerste seizoenshelft bij Ferrari erg moeilijk maken, net als voor Fernando en Ricciardo en andere coureurs."

Sainz gaf daarom toe dat hij graag toestemming wil krijgen om een ​​vroege Ferrari-test te doen. "Ik denk dat het geen geheim is dat ik die test zou willen doen om de Ferrari te proberen, maar het hangt niet van mij af, het hangt af van de persoonlijke belangen van de andere teams die moeten instemmen en de FIA ​​moet ook haar akkoord geven."

"Ik begrijp niet helemaal dat we in de winter maar drie dagen mogen testen, wat in feite anderhalve dag per coureur is. Daar ben ik niet echt voor."