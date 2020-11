Pirelli heeft Verstappen nog niets laten weten over klapband

Tijdens de Grand Prix van Imola was Max Verstappen op weg naar een goed resultaat maar door een klapband eindigde hij zijn race in de grindbak. Pirelli is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de klapband bij de Nederlander, maar heeft vooralsnog niets laten weten aan Verstappen.

De 23-jarige Red Bull-coureur meldde vandaag in Turkije dat Pirelli heb nog niets heeft laten weten. Verstappen: "'Ik heb nog niets gehoord over de oorzaak, ik denk dat Pirelli nog steeds bezig is met het onderzoek."

De oorzaak is officieel nog niet bekend maar vlak na het ongeluk dacht Pirelli dat er brokstukken op het circuit hebben gelegen waar Verstappen overheen is gereden. Andere F1-experts denken echter dat het ook te maken kan hebben met de manier waarop de Nederlander over de kerbstones is gereden, aangezien hij hier altijd vol overheen rijdt.