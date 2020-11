Sergio Perez: "Late Red Bull-beslissing kan sabbatical afdwingen"

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Turkije heeft Sergio Perez toegegeven dat de kans bestaat dat hij volgend jaar een sabbatical gaat nemen. Het 2021-seizoen nadert bijna zijn eind terwijl de Mexicaanse coureur nog steeds geen bevestiging heeft voor een race-zitje in 2021; Red Bull heeft nog niet laten weten of ze willen dat hij volgend jaar voor hen rijdt.

De Racing Point-coureur wordt vaak in dezelfde adem genoemd wanneer men het heeft over de (eventuele) vervanger van Alexander Albon. Echter, nu het team nog niets besloten heeft worden de kansen op een race-zitje voor komend seizoen steeds kleiner. "Op dit moment is het gewoon een kwestie van afwachten", zo vertelt Perez aan de media in Turkije. "Het seizoen komt bijna aan zijn einde en tot het team (Red Bull) haar coureur aankondigt is eigenlijk elk team een optie."

Sergio Perez laat ook weten dat hij inmiddels snakt naar een beslissing. "Het seizoen komt bijna aan zijn einde, dus ik wil inmiddels wel een plan hebben om alles voor te kunnen bereiden", zo vertelt Sergio. "Het is inmiddels bijna december, dus wat dat betreft wordt dat steeds lastiger. Het is dusdanig laat dat het een kwestie van rijden in de Formule 1 wordt, of een jaar vrij nemen. Een sabbatical is dus zeker een optie, maar we gaan zien wat er in de komende weken gaat gebeuren", zo sluit Perez af.