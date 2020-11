Lando Norris: "Mercedes zorgt ervoor dat F1 saai is om te kijken"

Volgens McLaren-coureur Lando Norris maakt de dominantie van Mercedes de Formule 1 saai. Het dominante Duitse team heeft de afgelopen 7 jaar alle constructeurtitels weten te winnen en ook 6 keer het kampioenschap bij de coureurs. De zevende titel bij de coureurs is ook in aantocht en kan dit weekend al gevierd worden door Lewis Hamilton.

Hamilton verslaan

Red Bull-coureur Max Verstappen zei deze week dat 90 procent van de coureurs die momenteel op de grid staan kunnen winnen in de zwarte auto van Lewis Hamilton. Norris wil echter niet zeggen dat hij denkt dat hij de zesvoudig wereldkampioen kan verslaan.

"Iedereen weet dat Lewis waarschijnlijk een van de beste in de geschiedenis is. Iedereen is ook jaloers op de positie waarin hij zich bevindt en het aantal races dat hij heeft gewonnen. Ik wil ook in die positie zijn", vertelde de 20-jarige aan Auto Motor und Sport.

"Ik weet dat sommige mensen zeggen 'Natuurlijk zou ik hem verslaan', maar ik ben er niet zo zeker van dat ik dat zou zeggen."

Norris zei dat Mercedes en Hamilton hun succes verdienen, omdat ze jarenlang veel beter werk hebben geleverd dan alle anderen. De Britse coureur: "Aan de andere kant maakt het de Formule 1 saai om naar te kijken. De show lijdt hieronder. Als we iets willen verbeteren, hebben we de gevechten tussen de vier of vijf auto's op het middenveld helemaal vooraan nodig."