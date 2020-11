Zoals vaker dit seizoen vanwege de pandemie, reist het Formule 1-circus af naar een locatie die in eerste instantie niet in aanmerking zou komen voor een Grand Prix. Dit weekend wordt er uitgeweken naar Instanbul in Turkije, waar de veertiende ronde van het kampioenschap wordt gehouden. De rijders en teams waren hier voor het laatst in 2011. De Turkse Grand Prix stond niet heel lang op de kalender, maar heeft wel mooie wedstrijden opgeleverd. Daarom springen we tien jaar terug in de tijd naar de wedstrijd waarbij Red Bull in één klap de kans op een dubbelzege om zeep hielp.



De race van 2010 was de zevende wedstrijd van het kampioenschap. Red Bull-coureur Mark Webber stond op dat moment eerste in de stand, maar teamgenoot Sebastian Vettel, de wereldkampioen van 2008, Lewis Hamilton, en titelverdediger Jenson Button, zaten op zijn hielen. Beide Britse rijders waren toen in dienst van McLaren. Tweevoudig kampioen Fernando Alonso, rijdend voor Ferrari, liep door wat mindere resultaten een achterstand op en zou pas later dat seizoen ontpoppen als topfavoriet voor het wereldkampioenschap.



Mark Webber pakte in Turkije een overtuigende poleposition voor Hamilton, Vettel en Button. Zevenvoudig kampioen Michael Schumacher stond met zijn 'silberpfeile' op de derde startrij naast teamgenoot Nico Rosberg. Alsono was in de kwalificatie gecrasht en moest als twaalfde beginnen. Het beloofde een strijd te worden tussen de Red Bulls en de McLarens.

De Oostenrijkse bolides kwamen bij de start goed weg van hun posities. Vettel schoot door naar de tweede plek achter zijn Australische teamgenoot. Michael Schumacher had een bliksemstart en met zijn Mercedes wurmde hij zich tussen de beide McLarens. De jonge Vettel kon niet lang genieten van zijn positiewinst. Hamilton haalde de Duitser weer in en ging op jacht naar Webber, die nog steeds aan de leiding lag.

Hamilton voerde flink de druk op bij de Australiër, maar kon hem niet passeren. De strijd om de winst ging voort in een heus pitstopduel. Beiden kwamen in ronde vijftien naar binnen voor vers rubber. Het McLaren-team kreeg het wiel rechtsachter bij Hamilton er niet goed op en Webber kon daardoor de eerste plaats behouden. Vettel was al een ronde eerder naar binnengekomen voor nieuwe banden en profiteerde van het geklungel bij McLaren. De Duitser kwam achter zijn teamgenoot terecht en voor Hamilton. Beide Red Bulls lagen op koers om een zeer goed resultaat binnen te slepen.



De McLaren-coureurs gaven nog niet op. Integendeel zelfs. Het leek deze zondag erop dat de Britse formatie meer snelheid hadden dan hun rivalen. Hamilton zat al snel weer op de staart van Vettel. maar ook Button kroop dichterbij. Er leek een spannende vierstrijd te ontvouwen op Instanbul Park.



Vettel zag Hamilton in zijn spiegels en schroefde het tempo omhoog, terwijl zijn Australische teamgenoot bezig was om benzine te besparen. In bocht elf zat de Duitser in de slipstream van Webber en bereidde een aanvalspoging voor. Eerst wilde de talentvolle Vettel eerst buitenom, maar daar gooide de Australiër de deur dicht. De Duitser besloot in een split second het aan de binnenkant te proberen. Dat leek succesvol uit te pakken totdat beiden elkaar raakten. Vettels bolide tolde in het rond, terwijl de kampioenschapleider van de baan schoof en zijn teamgenoot ternauwernood kon ontwijken.



De mensen aan de pitmuur van de Oostenrijkse formatie waren kwaad en verbijsterd. Adrian Newey kon zijn ogen niet geloven, legde zijn hoofd op zijn armen en begon nee te schudden. Teambaas Christian Horner deed beiden armen wijd, zat hoofdschuddend en vroeg zich af hoe dit kon gebeuren.



Vettels race was over en stapte woest uit zijn bolide. De Red Bull-protogé liep richting een veilige plek en deed een gebaar met zijn wijsvinger bij zijn hoofd om aan te geven dat zijn teamgenoot knettergek was geworden. Webber kon zijn weg vervolgen, maar kon de winst vergeten na een kapotte voorvleugel. Een dubbelslag voor Red Bull was letterlijk in één klap omgetoverd tot een mogelijke dubbelslag voor McLaren. Hamilton en Button reden nu onbedreigd vlak achter elkaar op de eerste en tweede positie.



Vettel was in de paddock aangekomen. Het stoom kwam uit zijn oren en wilde niemand met een microfoon te woord staan. Een journalist probeerde op een agressieve manier nog een quote te scoren bij de jonge Duitser, maar werd hardhandig tegengehouden door een Red Bull-medewerker. Vettel zag het gebeuren, terwijl hij de trap op liep van het motorhome en kon het nog opbrengen om op een normale manier 'calm down' te roepen tegen de boze journalist.



Wie dacht dat de spanning van de race als een nachtkaars uit zou gaan, kwam bedrogen uit. Het team vertelde tegen Hamilton om benzine te sparen. Datzelfde werd ook gezegd tegen zijn teamgenoot. Maar Button verkleinde het gat en zat nu op de staart van zijn Britse teamgenoot. Beide coureurs stonden er goed voor in het kampioenschap en Button leek zich niet neer te leggen bij een tweede plaats. Hamilton vroeg meerdere malen of zijn teamgenoot hem zou passeren. Het team antwoordde met: ''Nee, Lewis''.



Button trok toch zijn eigen plan en probeerde Hamilton te verschalken in bocht twaalf. Zij aan zij reden ze door bocht dertien. De regerend kampioen wist uiteindelijk de eerste plaats af te pakken vlak voor het rechte stuk bij start en finish. Hamilton zat voor het ingaan van de volgende ronde meteen al in zijn kielzog en pakte zijn slipstream. Aan de binnenkant reed Hamilton langszij en kon de eerste plaats meteen heroveren in de eerste bocht. ''What the hell is going on'', zei Hamilton verbaast.

Button gaf niet op. maar kwam niet meer in de buurt van Hamilton en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Webber die een grote achterstand opliep door de schade, pakte alsnog een derde plaats. Schumacher en Rosberg kwamen zeven tellen achter hem over de streep en maakte de top vijf compleet.



McLaren behaalde door deze één-twee waardevolle punten binnen in de strijd om beide kampioenschappen, maar dat had ook heel anders kunnen aflopen. Bij de Oostenrijkers was er na afloop een 'Bull' gezeik en heel veel stof om over na te praten. Uiteindelijk had het geen gevolgen voor het winnen van beide kampioenschappen. Maar als dat was mislukt voor Red Bull, dan zou deze Turkse Grand Prix een zeer harde afrekening zijn geweest.



Toevoeging

In 2010 was er een hevige titelstrijd gaande tussen McLaren, Red Bull en Ferrari. In de laatste race in Abu Dhabi waren er vier titelkandidaten over: Webber, Vettel, Hamilton en Alonso. Alonso had na een sterke tweede seizoenshelft de beste papieren om wereldkampioen te worden. Vettel vormde in eerste instantie geen bedreiging, terwijl zijn directe concurrent Webber twee plekken achter hem stond op de startgrid. Maar de Italianen waren alles behalve zeker van hun zaak. Webber ging tijdens de wedstrijd vroeg naar binnen. Het team uit Maranello nam geen risico en volgde dezelfde strategie. Beide coureurs kwamen achter de langzamere Vitaly Petrov terecht die niet meer hoefde te stoppen. De twee belangrijkste titelkandidaten konden hem niet passeren. Vettel won de race en onverwacht het kampioenschap nadat Alonso en Webber niet verder kwamen dan plaats zeven en acht. Het verschil tussen de Duitser en de Spanjaard was uiteindelijk vier punten in de eindstand.



Wie was volgens jullie de hoofdschuldige van de crash? Of had de teamleiding van Red Bull eerder moeten ingrijpen? Deel je bevindingen hier in de comments beneden.