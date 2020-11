Toto Wolff blijft als teambaas van Mercedes vanwege uitdaging in nieuwe reglementen

Toto Wolff heeft aangekondigd dat hij in 2021 teambaas van Mercedes blijft. Maandenlang hint de 48-jarige Oostenrijker naar een nieuwe, meer toezichthoudende rol voor de toekomst, wat kan verklaren waarom Lewis Hamilton zich nog moet committeren aan een nieuwe deal na 2020.

Wolff heeft echter nu tegen de Oostenrijkse omroep ORF gezegd: "Ik denk dat ik nog een jaar blijf als teambaas bij Mercedes."

Op de vraag of dat betekent dat hij in 2021 nog steeds teambaas is, verduidelijkte hij: "Ja, precies."

Vanaf 2022 en daarna zal het volledige effect van het nieuwe budgetplafond van kracht zijn terwijl de Formule 1 overgaat op zijn geheel nieuwe reeks technische voorschriften.

"Ik denk dat de komende twee jaar een interessante situatie kunnen zijn, dus zolang ik daarvan geniet, wil ik blijven doen wat ik doe. Ik weet dat ik beetje bij beetje mijn vervanger zal moeten aanstellen en opleiden en dat hij volgend jaar naast me kan werken."