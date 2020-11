Doornbos: "Red Bull-chassis is in orde, Verstappen moet hopen op goede Honda-motor"

Red Bull Racing zet alle ontwikkeling op het huidige chassis aangezien ook in 2021 met nagenoeg dezelfde wagens gereden zal gaan worden. Vanwege het coronavirus zijn de nieuwe generatie F1-wagens uitgesteld tot het jaar 2022 en zullen volgend jaar weinig grote aanpassingen mogelijk zijn.

Het Oostenrijkse team hoopt de laatste 4 races van dit jaar flink dichterbij te komen bij Mercedes en lijkt de laatste weken goede stappen in die richting te hebben gezet.

Volgens voormalig F1-coureur en Ziggo-analist Robert Doornbos moet Max Verstappen vooral hopen op een grote stap van motorleverancier Honda. De Japanse fabrikant stopt in 2021 en heeft de geplande motor van 2022 een jaar naar voren gehaald.

Doornbos zegt hierover: "Ik denk dat Honda met een knaller uit de F1 wil vertrekken. Daar zal Max Verstappen ook op moeten hopen, want het Red Bull-chassis is in orde, daar is niets mis mee."