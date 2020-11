Ferrari-teambaas: "Zo slecht als in 2020 is eenmalige gebeurtenis"

Het seizoen 2020 zal snel worden vergeten in Italië. Ferrari presteert uitermate slecht en beleefd één van haar slechtste jaren ooit. Zoals het dit jaar is verlopen is echter eenmalig, zo benadrukt Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Hij vertelde Sky Italië dat hoewel de prestaties van het team dit seizoen slecht zijn geweest, hij er vertrouwen in heeft dat recente updates Ferrari op zijn minst op de goede weg hebben gebracht.

"We hebben de afgelopen jaren een paar keer gestreden voor overwinningen en titels. Er waren ook seizoenen zonder overwinning, zoals 1990 of 1994. Ook 2020 is nu een bijzonder moeilijk seizoen geworden, niet alleen vanwege onze problemen, maar ook vanwege de grotere context van corona. We konden ons niet zoveel ontwikkelen en verbeteren als we hadden gehoopt."

Focus op 2022

"Het seizoen 2022 nadert ook met een compleet nieuwe generatie auto's en een project waar we straks veel energie in zullen moeten steken. Als seizoen blijft 2020 een uitzondering", voegde hij eraan toe.

Veel mensen geloven dat het grootste probleem van Ferrari de 2020-motor is, nadat het team plotseling zijn prestaties verloor in de nasleep van het controversiële legaliteitsschandaal van 2019.

Binotto verwierp de beschuldiging dat het Italiaanse team uit Maranello iets fout heeft gedaan toen journalist Carlo Vanzini hem ernaar vroeg. Ook legde hij Binotto de suggestie voor de voeten dat hij niet assertief genoeg is om Ferrari uit de huidige situatie te halen.

"Ik was eerder boos met je eerste vraag, maar ik geloof echt dat met je vuist op tafel slaan niet de oplossing is. We hebben het project verpest, we hebben de verkeerde aanpak gekozen. Corona heeft ons bevroren en gestraft."